Mais de 100 organizações de imprensa, incluindo AFP, pedem que EUA não reduzam tempo de visto dos jornalistas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/09/2025 07:25

Mais de 100 grupos e organizações de imprensa internacionais, incluindo a AFP, pediram nesta quinta-feira (11) ao governo dos Estados Unidos que não reduza o tempo de duração dos vistos para jornalistas estrangeiros no país, porque isso "reduziria a quantidade e a qualidade da cobertura" das notícias no país.

"Isto prejudicaria a posição global dos Estados Unidos, em vez de fortalecê-la", afirmam os signatários de uma carta aberta, que incluem a BBC (Reino Unido), a ZDF (Alemanha), as agências Associated Press e Reuters, e as associações de defesa da imprensa RSF (Repórteres Sem Fronteiras) e FIP (Federação Internacional de Jornalistas).

pr/jlo/pta/es/avl/fp

Tópicos relacionados:

eua midia politica

