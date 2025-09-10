Federação peruana anuncia que Óscar Ibáñez não é mais técnico da seleção

O argentino-peruano Óscar Ibáñez deixou o cargo de técnico da seleção do Peru após os maus resultados nas últimas seis rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Federação Peruana de Futebol (FPF) nesta quarta-feira (10).

"A Federação Peruana de Futebol informa ao público a rescisão do contrato do professor Óscar Ibáñez como técnico da seleção peruana", informou a instituição em um comunicado.

A nomeação do novo técnico peruano "será resultado de uma avaliação criteriosa", acrescentou a FPF.

Ibáñez, de 58 anos, foi o terceiro técnico da seleção peruana nas Eliminatórias, onde terminou em penúltimo lugar na classificação, com 12 pontos em 18 partidas.

O argentino-peruano substituiu em fevereiro o uruguaio Jorge Fossati, que ocupava o cargo desde janeiro de 2024, em substituição ao peruano Juan Reynoso.

O Peru viu seu sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026 chegar ao fim após fazer sua pior campanha: foram 2 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Marcou apenas seis gols e sofreu 17 nas 18 rodadas das Eliminatórias que terminaram na terça-feira.

cm/ljc/cl/aam