Venezuela demite treinador após fracasso nas Eliminatórias para Copa de 2026

O argentino Fernando "Bocha" Batista renunciou ao cargo de técnico da seleção venezuelana, anunciou a diretoria do futebol do país nesta quarta-feira (10), após a Venezuela não ter se classificado para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção venezuelana foi derrotada pela Colômbia na terça-feira e perdeu a chance de avançar para a repescagem intercontinental. A goleada de 6 a 3 sofrida em casa deixou a equipe de Batista sem chances e permitiu que a Bolívia avançasse, ao derrotar o Brasil por 1 a 0 na cidade de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar.

"Após a conclusão do processo classificatório para a Copa do Mundo da Fifa de 2026, Fernando "Bocha" Batista foi demitido de suas funções como diretor técnico da seleção, juntamente com toda a sua comissão técnica", informou a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) em um comunicado.

"A decisão se deve ao fato de os resultados esportivos estabelecidos como metas durante este ciclo não terem sido alcançados", acrescentou a Federação.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, havia pedido pouco antes "uma reestruturação da comissão técnica".

A política tem permeado a FVF. Seu presidente, Jorge Jiménez, apelidou Maduro de "padrinho silencioso da Vinotinto".

A Venezuela é o único país da Conmebol que nunca disputou uma Copa do Mundo. A expansão do torneio para 48 seleções em 2026, que levou a um maior número de vagas por região, dava à Vinotinto uma chance pela primeira vez.

Batista assumiu o comando da seleção em março de 2023, após a saída repentina de seu compatriota José Pekerman, de quem era assistente técnico. A Venezuela foi sua primeira experiência à frente de uma seleção principal.

"Embora o esforço e a dedicação demonstrados sejam reconhecidos, a Federação acredita que uma mudança de direção é necessária para garantir que a Vinotinto continue avançando em seu processo de crescimento e consolidação", afirmou a entidade.

"Sob o comando de Batista, a seleção mostrou espírito competitivo e momentos de evolução futebolística, mas os resultados finais ficaram aquém das expectativas do país e da instituição", reconheceu a FVF.

