Príncipe Harry visita o pai, Charles III, em primeiro encontro desde 2024

O príncipe Harry, afastado da família real britânica, se reuniu, nesta quarta-feira (10), com seu pai, o rei Charles III, em seu primeiro encontro desde fevereiro de 2024.

O duque de Sussex, filho mais novo do rei, distanciado da família desde que se mudou para os Estados Unidos com a esposa, Meghan, em 2020, entrou no carro na Clarence House, a residência do pai em Londres, aonde o rei chegou um pouco antes.

O carro trazendo o príncipe, que chegou à residência às 17h20 locais (13h20 de Brasília), saiu da Clarence House menos de uma hora depois de ter entrado.

Charles III e Harry tomaram chá juntos reservadamente, reportou a agência de notícias PA.

O rei tem previsto voltar para o castelo de Balmoral, sua residência na Escócia, na quinta-feira.

Antes de se reunir com o pai, Harry havia visitado, nesta quarta-feira, um centro de pesquisas dedicado aos feridos em explosões no Imperial College de Londres.

Pai e filho não se viam desde fevereiro de 2024, quando Harry fez uma visita relâmpago ao Reino Unido, após saber que o monarca, de 76 anos, sofria de câncer, doença contra a qual ainda está em tratamento.

Na ocasião, o encontro, que também ocorreu na Clarence House, durou menos de 45 minutos, e Harry voltou para a Califórnia no dia seguinte.

Desde então, Harry voltou três vezes a Londres sem se reunir com a família real.

- Compromissos com instituições beneficentes -

O príncipe chegou na segunda-feira ao Reino Unido para uma série de compromissos com organizações beneficentes que ele apoia. Uma possível visita ao pai foi alvo de especulação.

Estos rumores surgiram quando o tabloide Mail on Sunday revelou que o chefe de comunicação do rei, Tobyn Andreae, e a nova encarregada de comunicação do príncipe, Meredith Maines, tinham se reunido no começo de julho em Londres.

O príncipe, de 40 anos, também admitiu em maio à BBC que "adoraria se reconciliar com sua família".

"Não sei quanto tempo resta ao meu pai", acrescentou o irmão caçula do príncipe William, herdeiro do trono.

Na noite de segunda-feira, o príncipe participou da festa de gala beneficente da organização WellChild, que apoia crianças com deficiência.

Padrinho desta organização há 17 anos, ele discursou e entregou um prêmio a uma menina.

Antes disso, Harry foi, na segunda-feira, ao castelo de Windsor, a oeste de Londres, para depositar uma oferenda de flores no túmulo de sua avó, a rainha Elizabeth II, falecida há três anos.

Na terça-feira, Harry foi a Nottingham (norte de Inglaterra), onde visitou um estúdio de gravação para jovens e anunciou "uma doação" para outra associação, a Children in Need (Crianças Necessitadas), que luta contra a violência dirigida à infância.

- Relações tensas -

Após renunciar às obrigações reais e se mudar para a Califórnia em 2020 com a esposa, Meghan, Harry concedeu uma entrevista à célebre apresentadora americana de 'talk show' Oprah Winfrey, em 2021, insinuando que alguns membros da família real são racistas.

No começo de 2023, Harry publicou seu livro de memórias, "Na Sombra", com críticas ao irmão, William, à cunhada, Katherine, e também à madrasta, Camilla.

O príncipe também iniciou - e perdeu - uma batalha legal no Reino Unido para obter proteção policial com as mesmas condições de segurança de quando era membro ativo da família real. "Meu pai já não fala comigo por este assunto da segurança", admitiu em maio.

Meghan, muito criticada no Reino Unido, não voltou ao país desde o funeral da rainha Elizabeth II, em setembro de 2022.

Os filhos do casal, Archie e Lilibet, foram vistos pela última vez no Reino Unido no 70º aniversário de reinado de Elizabeth II, em junho de 2022.

