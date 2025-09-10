Steve Mandanda, ex-goleiro da seleção francesa, anuncia aposentadoria aos 40 anos

O goleiro Steve Mandanda, campeão mundial pela seleção francesa em 2018, anunciou sua aposentadoria aos 40 anos, em entrevista publicada pelo jornal L'Équipe nesta quarta-feira (10).

"Precisei de tempo para aceitar, em primeiro lugar, porque não é fácil, mas sim, vou parar", declarou Mandanda, que tem 35 partidas pelos 'Bleus'.

"Tive um longo período de reflexão porque recebi muitas propostas, mas eu disse não a todas", acrescenta o agora ex-goleiro, que estava sem clube desde que deixou o Rennes, no início de julho.

Steve Mandanda estreou como profissional no Le Havre em 2005, quando o clube estava na segunda divisão. Em 2007, foi contratado pelo Olympique de Marselha e se destacou já na sua primeira temporada na elite.

Nascido em Kinshasa, na República Democrática do Congo, ele passou a maior parte da carreira no Olympique (14 temporadas), onde foi campeão francês (2010), da Copa da Liga Francesa (2010, 2011 e 2012) e da Supercopa da França (2010) sob o comando de Didier Deschamps, que assumiu a seleção em 2012.

Depois de estrear pelos 'Bleus' em maio de 2008, convocado por Raymond Domenech, Mandanda foi o titular até perder a posição para Hugo Lloris em 2009.

Reserva durante muitos anos, participou do vice-campeonato da Eurocopa em 2016, do título da Copa do Mundo em 2018 e do vice mundial em 2022, antes de anunciar sua aposentadoria da seleção em 2023.

