Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Steve Mandanda, ex-goleiro da seleção francesa, anuncia aposentadoria aos 40 anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/09/2025 15:19

compartilhe

Siga no

O goleiro Steve Mandanda, campeão mundial pela seleção francesa em 2018, anunciou sua aposentadoria aos 40 anos, em entrevista publicada pelo jornal L'Équipe nesta quarta-feira (10).

"Precisei de tempo para aceitar, em primeiro lugar, porque não é fácil, mas sim, vou parar", declarou Mandanda, que tem 35 partidas pelos 'Bleus'.

"Tive um longo período de reflexão porque recebi muitas propostas, mas eu disse não a todas", acrescenta o agora ex-goleiro, que estava sem clube desde que deixou o Rennes, no início de julho.

Steve Mandanda estreou como profissional no Le Havre em 2005, quando o clube estava na segunda divisão. Em 2007, foi contratado pelo Olympique de Marselha e se destacou já na sua primeira temporada na elite.

Nascido em Kinshasa, na República Democrática do Congo, ele passou a maior parte da carreira no Olympique (14 temporadas), onde foi campeão francês (2010), da Copa da Liga Francesa (2010, 2011 e 2012) e da Supercopa da França (2010) sob o comando de Didier Deschamps, que assumiu a seleção em 2012.

Depois de estrear pelos 'Bleus' em maio de 2008, convocado por Raymond Domenech, Mandanda foi o titular até perder a posição para Hugo Lloris em  2009.

Reserva durante muitos anos, participou do vice-campeonato da Eurocopa em 2016, do título da Copa do Mundo em 2018 e do vice mundial em 2022, antes de anunciar sua aposentadoria da seleção em 2023.

ll/cpb/cb/am

Tópicos relacionados:

fbl fra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay