Príncipe Harry visita rei Charles III pela primeira vez desde 2024

O príncipe Harry, que está de visita no Reino Unido, chegou nesta quarta-feira (10) na Clarence House, a residência londrina do rei Charles III, onde se espera que pai e filho se reúnam pela primeira vez desde fevereiro de 2024, segundo a mídia britânica.

O duque de Sussex, o filho mais novo do rei, afastado da família desde que se mudou com a esposa Meghan para os Estados Unidos, em 2020, foi visto entrando de carro na residência, na qual o rei havia chegado um pouco antes.

Pai e filho não se viam desde fevereiro de 2024, quando Harry fez uma visita relâmpago ao Reino Unido após saber que o rei, de 76 anos, estava com câncer, cujo tratamento ainda está sendo realizado.

Naquela época, o encontro, que também aconteceu na Clarence House, durou menos de 45 minutos, e Harry voltou para a Califórnia no dia seguinte.

Desde então, Harry voltou três vezes à Londres sem se reunir com a família real.

O príncipe chegou na segunda-feira para uma série de compromissos com organizações beneficentes que apoia, e as especulações sobre um possível encontro com seu pai aumentaram.

Esta possibilidade cresceu quando o tabloide Mail on Sunday revelou que o chefe de comunicação do rei Tobyn Andreae, e a nova responsável de comunicação do príncipe, Meredith Maines, se reuniram no início de julho em Londres.

O príncipe, de 40 anos, também confessou em maio à BBC que "adoraria se reconciliar com a família".

