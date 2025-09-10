Assine
Internacional

Catorze promotores são indiciados por corrupção na Venezuela

AFP
AFP
10/09/2025 14:39

A Procuradoria da Venezuela anunciou, nesta quarta-feira (10), o indiciamento de 14 de seus promotores por supostos atos de corrupção e "condutas indecorosas", como parte de uma nova operação para "fortalecer a integridade" do sistema de justiça venezuelano. 

As investigações começaram em 7 de setembro. A Procuradoria também afirmou que está investigando "vários juízes". 

"Esta iniciativa, desenvolvida com grande apoio popular, segue o indiciamento e o julgamento, nas últimas horas, de 14 promotores de Carabobo (centro), incluindo o ex-promotor superior daquele estado", afirmou a instituição em um comunicado, que não especificou se os funcionários estão detidos. 

O Ministério Público também não deu detalhes sobre os supostos atos de corrupção cometidos pelos réus. 

A Procuradoria da Venezuela indiciou e processou 570 funcionários de seu gabinete por diversos crimes desde 2017, quando Tarek William Saab foi nomeado chefe do órgão. 

A Venezuela também prendeu vários funcionários do governo, principalmente relacionados a casos de corrupção na estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), incluindo o ex-ministro Tareck El Aissami.

