Presidente de Israel em Londres para protestar contra reconhecimento do Estado palestino

O presidente israelense, Isaac Herzog, reuniu-se nesta quarta-feira (10) em Londres com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para protestar contra a intenção do governo do Reino Unido de reconhecer o Estado da Palestina e contra as sanções ao seu país.

Ambos os líderes apertaram as mãos diante dos fotógrafos e das câmeras em Downing Street sem trocar sorrisos.

Herzog vai "ressaltar que qualquer iniciativa para reconhecer um Estado palestino neste momento equivaleria a recompensar o terrorismo e poderia colocar em risco os esforços para alcançar a libertação dos reféns e pôr fim à guerra", indicaram os serviços do presidente israelense antes do encontro, denunciando também "uma horrível onda de antissemitismo" no Reino Unido.

Keir Starmer condenou os ataques realizados na terça-feira por Israel em Doha, que tinham como alvo as autoridades do Hamas, classificando-os como uma "violação da soberania do Catar", e indicou que deixaria isso "com a maior clareza" para o presidente israelense.

"Também serei muito claro sobre o fato de que as restrições à ajuda humanitária devem ser suspensas, que a ofensiva em Gaza deve cessar e que a construção de assentamentos deve ser interrompida", declarou anteriormente o líder trabalhista, perante o Parlamento britânico, ressaltando a importância de uma solução diplomática, como "a única maneira de libertar os reféns" israelenses detidos pelo Hamas.

Keir Starmer anunciou no final de julho que seu país reconheceria em setembro o Estado da Palestina, a menos que Israel assumisse uma série de compromissos, entre eles um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

