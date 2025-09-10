Assine
Nova treinadora da seleção feminina da Espanha não descarta retorno de Jenni Hermoso

10/09/2025 13:31

Apresentada nesta quarta-feira (9) como nova treinadora da seleção feminina da Espanha, Sonia Bermúdez elogiou a atacante Jenni Hermoso, afastada por sua antecessora, Montse Tomé, e não descartou seu retorno à equipe.

"Eu não vou descobrir quem é Jenni Hermoso, é uma lenda da seleção", disse Bermúdez no centro de treinamento em Las Rozas, nos arredores de Madri.

Além disso, quando jogadora, Bermúdez foi companheira de Hermoso, atualmente jogadora do Tigres do México, que deixou de ser convocada após os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e depois de ter sido protagonista involuntária do beijo não consentido que lhe foi dado pelo ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales durante a comemoração do título mundial de 2023, episódio que acabou custando o cargo do dirigente.

"Agora ela está jogando no México. Ainda não posso dar pistas da lista" de convocadas, disse a treinadora, que ressaltou que conta com todas as jogadoras, também em referência a Mapi León, do Barcelona, que pediu dispensa da seleção.

"Começamos do zero. Vamos tentar trazer as melhores", continuou Bermúdez, que estreará contra a Suécia na semifinal da Liga das Nações, em que a Espanha é a atual campeã.

"Adoro o desafio. Não vejo melhor cenário para começar do que uma semifinal. O que eu quero passar é que não se pode cansar de ganhar. Estou ansiosa para começar. O que queremos é ganhar essa Nations", concluiu

