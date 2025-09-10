Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Guarda de zoológico morre devorado por leões na Tailândia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/09/2025 13:10

compartilhe

Siga no

Um guarda de um zoológico na Tailândia morreu devorado por leões, informaram autoridades nesta quarta-feira (10).    

O incidente ocorreu no Safari World Bangcoc, que se apresenta como um dos maiores zoológicos da Ásia e oferece excursões para alimentar leões e tigres por cerca de 1.200 bats (200 reais) por pessoa. 

"A vítima é um empregado do zoológico que alimentava regularmente os leões", declarou à AFP Sadudee Punpugdee, funcionário do Departamento de Parques Nacionais. Segundo o encarregado, o homem teria sido atacado por seis ou sete leões. 

"O homem saiu de um veículo, estava sozinho, de costas para os animais (...) permaneceu de pé por cerca de três minutos e então um leão se aproximou lentamente e o pegou por trás. Ele não gritou", contou Tavachai Kanchanarin, um visitante do zoológico, à rede local Thairath. 

A vítima tinha mais de 30 anos de experiência como guarda de zoológico. 

Segundo o site do Safari World, "os visitantes podem se aproximar de animais selvagens como tigres, leões, ursos e zebras que andam livremente em seu habitat natural".

bur-sjc/cn/lth/jvb/mb/jc/aa

Tópicos relacionados:

animais contratempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay