Descoberto na Inglaterra o antepassado mais antigo dos lagartos

10/09/2025 13:08

O antepassado mais antigo dos lagartos, com dentes espetacularmente grandes que lhe permitiam caçar baratas e grilos há 242 milhões de anos, foi descoberto na Inglaterra, segundo um estudo publicado, nesta quarta-feira (10), na revista Nature.

Seu crânio media apenas 1,5 cm e todo o esqueleto caberia na palma da mão, mas "este novo animal é totalmente inédito e nos obriga a repensar a evolução dos lagartos, das serpentes e da tuatara", um réptil endêmico da Nova Zelândia, explicou, em um comunicado, Dan Marke, coautor do estudo e estudante de paleobiologia na Universidade de Bristol.

Trata-se, hoje em dia, do representante mais antigo dos Lepidosauria, surgidos no Triásico Médio, pouco antes dos dinossauros, outro subgrupo dos répteis.

"O fóssil que descobrimos não tem quase nenhuma das características que esperávamos. Não tem dentes no palato, nem sinais de articulação no crânio. No entanto, apresenta, sim, uma barra temporal aberta (...) E, sobretudo, tem dentes espetacularmente grandes em comparação com seus parentes mais próximos", detalhou Dan Marke.

Tópicos relacionados:

animais arqueologia biologia ciencia zoologia

