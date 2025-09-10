Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia diz que Polônia não mostrou 'provas' de que drones derrubados eram russos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/09/2025 11:52

compartilhe

Siga no

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Polônia, nesta quarta-feira (10), de desejar agravar o conflito na Ucrânia, propagando "mitos" sobre a incursão de drones no espaço aéreo polonês, que, segundo Varsóvia, teriam sido enviados pela Rússia.

Em uma declaração transmitida à AFP, a embaixada russa na Polônia declarou que as autoridades polonesas não haviam proporcionado "provas" que indicassem que estes drones eram de origem russa.

"Estes fatos concretos desmentem por completo os mitos que a Polônia volta a espalhar para agravar a crise na Ucrânia", acrescentou a embaixada.

bur/ib/pc/mb/yr/aa

Tópicos relacionados:

conflito otan polonia russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay