Secretário-geral da Otan condena o 'comportamento imprudente' da Rússia na Polônia

AFP
AFP
10/09/2025 08:24

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, denunciou o "comportamento imprudente" da Rússia nesta quarta-feira (10), após vários drones penetrarem no espaço aéreo polonês. 

Uma "avaliação completa" do incidente está em andamento, mas esta incursão, seja "intencional ou não", é "absolutamente irresponsável e imprudente", disse Rutte a repórteres.

"Minha mensagem a Putin é clara: acabem com a guerra na Ucrânia (...) parem de violar nosso espaço aéreo e saibam que permanecemos vigilantes e defenderemos cada centímetro quadrado do território da Otan", acrescentou.

