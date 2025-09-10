Assine
Polônia relata 19 violações do espaço aéreo e três drones russos derrubados

10/09/2025 06:22

A Polônia registrou pelo menos 19 violações de seu espaço aéreo e três drones russos foram derrubados na madrugada de quarta-feira, informou o primeiro-ministro Donald Tusk.

"Dezenove violações foram identificadas e rastreadas com precisão... no momento temos a confirmação de que três drones foram abatidos", declarou o chefe de Governo no Parlamento, antes de destacar que este é um primeiro balanço provisório da incursão, que durou "toda a noite".

Tópicos relacionados:

conflito defesa polonia russia ucrania

