Polônia relata 19 violações do espaço aéreo e três drones russos derrubados

A Polônia registrou pelo menos 19 violações de seu espaço aéreo e três drones russos foram derrubados na madrugada de quarta-feira, informou o primeiro-ministro Donald Tusk.

"Dezenove violações foram identificadas e rastreadas com precisão... no momento temos a confirmação de que três drones foram abatidos", declarou o chefe de Governo no Parlamento, antes de destacar que este é um primeiro balanço provisório da incursão, que durou "toda a noite".

bo/avl/pb/fp