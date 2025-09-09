Colômbia vence (6-3) e acaba com sonho da Venezuela de ir à Copa de 2026
O sonho da Venezuela de disputar uma Copa do Mundo foi mais uma vez adiado. A 'Vinotinto' perdeu por 6 a 3 para a Colômbia nesta terça-feira (9) em casa, na cidade de Maturín, e a vaga na repescagem intercontinental para o Mundial de 2026 ficou com a Bolívia.
'La Verde' subiu para a sétima colocação na tabela em El Alto com uma vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, relegando a Venezuela à oitava posição.
O técnico da seleção venezuelana, o argentino Fernando Batista, apostou num jogo rápido e ofensivo, principalmente nos primeiros 20 minutos, o que colocou a defesa colombiana em apuros.
No entanto, em linha com sua abordagem, Batista optou por uma estratégia vertical, utilizando passes longos que entregavam a bola ao adversário, que era implacável. Ao apito final, a Colômbia teve 64% de posse de bola.
Luis Javier Suárez foi o carrasco dos venezuelanos, balançando as redes quatro vezes: aos 42, 50, 59 e 67 minutos de jogo.
Telasco Segovia abriu o placar, logo no início, aos três minutos levando ao delírio os 50 mil torcedores no estádio Monumental de Maturín.
Yerry Mina empatou para a Colômbia aos 10 mas Josef Martínez recolocou os donos da casa na frente logo em seguida (12').
E então veio a chuva de gols de Suárez além de um de John Córdoba, marcado aos 78 minutos. O veterano artilheiro Salomón Rondón chegou a descontar para os venezuelanos (76').
Com a grande desvantagem no placar, só restava torcer para que o Brasil empatasse contra a Bolívia, mas não adiantou.
Escalações:
Venezuela: Rafael Romo - Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro (Kevin Kelsy 63') - Eduard Bello (John Murillo 63'), José 'El Brujo' Martínez, Telasco Segovia (Christian Cásseres 74'), Yeferson Soteldo - Josef Martínez (Jefferson Savarino 69') e Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.
Colômbia: Kevin Mier - Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Álvaro Angulo - Richard Ríos, Kevin Castaño (John Arias 77), Jefferson Lerma - James Rodríguez (Juan Fernando Quintero 68') - Luis Suárez e Luis Díaz (John Córdoba 69'). Técnico: Néstor Lorenzo.
