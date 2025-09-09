Assine
Internacional

Equador vence Argentina (1-0) na última rodada das Eliminatórias

09/09/2025 22:34

Em sua última partida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, Enner Valencia marcou o gol da vitória do Equador sobre a Argentina por 1 a 0 nesta terça-feira (9), em Guayaquil, um duelo entre duas seleções já classificadas para o Mundial de 2026. 

O maior artilheiro da história de 'La Tricolor' converteu um pênalti com um chute certeiro no meio do gol superando o goleiro Dibu Martínez nos acréscimos do primeiro tempo (45'+13) no Estádio Monumental Banco Pichincha. 

Com esta vitória, o Equador terminou as Eliminatórias com 29 pontos, superando todas as expectativas após iniciar o torneio com três pontos negativos devido a uma sanção. 

Apesar da derrota, a Argentina, que jogou sem o astro Lionel Messi, popado, encerra sua participação confortavelmente na primeira colocação, com 38 pontos.

