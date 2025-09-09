Com 5 gols de Haaland, Noruega massacra Moldávia (11-1) e lidera Grupo I das Eliminatórias

A Noruega do astro Erling Haaland, que marcou cinco gols, atropelou a Moldávia com um placar surreal de 11 a 1 nesta terça-feira (9), em Oslo, em sua quinta partida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Após já terem goleado os moldavos por 5 a 0 em Chisinau, em março, os noruegueses foram ainda mais implacáveis em casa, impulsionados por cinco gols de seu artilheiro Haaland e quatro do meia-atacante Thelo Aasgaard, de 23 anos, que joga no escocês Rangers.

Felix Horn Myhre e Martin Odegaard foram os outros dois noruegueses a marcar, enquanto o único tento da Moldávia foi marcado pelo... norueguês Leo Ostigard, em um gol contra.

Após essa atuação, a Noruega consolidou ainda mais sua posição como líder do Grupo I, com 15 pontos, seis a mais que a Itália (2ª colocada), que derrotou Israel (3ª colocada) por 5 a 4 na segunda-feira, mas disputou um jogo a menos.

Os noruegueses derrotaram a seleção italiana por 3 a 0 na estreia da tetracampeã mundial nas Eliminatórias e tenta se classificar para sua primeira Copa do Mundo desde 1998

A Estônia está em 4º lugar no grupo, à frente da Moldávia, que está em último lugar devido a cinco derrotas em cinco partidas e 25 gols sofridos.

No total, 16 seleções da Europa têm vaga garantida no Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá e que pela primeira vez na história contará com 48 participantes.

Os 12 vencedores de cada grupo das Eliminatórias Europeias se classificam diretamente, e as quatro vagas restantes são determinadas por play-offs envolvendo os 12 segundos colocados das chaves.

