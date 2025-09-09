Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump propõe à UE impor tarifas a China e Índia para pressionar Putin (funcionário)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2025 18:47

compartilhe

Siga no

Os Estados Unidos estão dispostos a aumentar as tarifas aduaneiras cobradas dos compradores de petróleo russo se a União Europeia adotar medidas similares para reduzir a receita que Moscou precisa para a guerra na Ucrânia, disse à AFP um alto funcionário americano nesta terça-feira (9).

Trump propôs tarifas de 50% a 100% a países como China e Índia, ao intervir em uma reunião de altos funcionários americanos e europeus sobre estas possíveis medidas contra a Rússia, afirmou este alto funcionário, sem dar mais detalhes.

bys/jz/mel/mvv/rpr

Tópicos relacionados:

china conflito eua india russia taxas ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay