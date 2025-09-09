Assine
Internacional

Suprema Corte dos EUA vai examinar em novembro tarifas aduaneiras de Trump

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2025 18:29

A Suprema Corte dos Estados Unidos acordou ouvir, na primeira semana de novembro, os argumentos sobre a legalidade das tarifas aduaneiras promovidas pelo presidente Donald Trump, cuja administração pediu ao tribunal uma "decisão expeditiva" sobre o tema.

Uma corte federal de apelações determinou, no fim de agosto, que Trump excedeu suas atribuições para impor grande parte das tarifas adotadas contra seus parceiros comerciais desde o republicano que voltou à Casa Branca, embora tenha permitido que continuem em vigor enquanto a máxima corte se pronuncie a respeito.



Tópicos relacionados:

comercio diplomacia eua justica taxas

