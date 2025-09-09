Inglaterra goleia Sérvia (5-0) e fica perto da Copa de 2026

A Inglaterra goleou a Sérvia por 5 a 0 nesta terça-feira (9), em Belgrado, conquistando assim sua quinta vitória em cinco partidas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, novamente sem sofrer gols.

A seleção inglesa, vice-campeã europeia, lidera o Grupo K com 15 pontos, bem à frente da Albânia (2ª, com 8 pontos após a vitória por 1 a 0 sobre a Letônia) e da Sérvia (3ª, 7 pontos), sua rival aparentemente mais difícil, que, no entanto, tem um jogo a menos.

Os ingleses marcaram 13 gols, sem sofrer nenhum, antes das três últimas rodadas das Eliminatórias, marcadas para outubro e novembro.

Além do bom resultado, desta vez eles conseguiram elevar seu nível de jogo como ainda não havia sido feito sob o comando do técnico Thomas Tuchel, que assumiu o cargo em janeiro.

No jogo desta terça-feira, o astro Harry Kane abriu o placar aos 33 minutos, marcando seu 74º gol em 109 partidas pela seleção inglesa.

Noni Madueke (35') e Ezri Konsa (52') encaminharam a vitória para os 'Three Lions'.

Marc Guéhi aumentou na reta final (75'), após a expulsão do capitão sérvio Nikola Milenkovic, e depois Marcus Rashford fechou o placar de pênalti logo antes dos acréscimos (90').

No total, 16 seleções da Europa têm vaga garantida na Copa do Mundo, que pela primeira vez na história contará com 48 participantes.

Os 12 vencedores de cada grupo das Eliminatórias Europeias se classificam diretamente, e as quatro vagas restantes são determinadas por play-offs envolvendo os 12 segundos colocados das chaves.

