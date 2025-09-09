Assine
Irã anuncia acordo para novo marco de cooperação com a AIEA

09/09/2025 15:29

O Irã anunciou nesta terça-feira (9) um acordo para um novo marco de cooperação com o organismo nuclear da ONU após a suspensão de sua colaboração, consequência dos ataques de junho de Israel e dos Estados Unidos contra o território iraniano.

"O Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica chegaram a um entendimento sobre como agir nas novas circunstâncias", declarou à televisão estatal o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai, após uma reunião no Cairo entre o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, e o diretor da AIEA, Rafael Grossi.

overflay