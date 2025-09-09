Assine
Fenerbahçe anuncia Domenico Tedesco como novo técnico

09/09/2025 12:59

O ítalo-alemão Domenico Tedesco, demitido da seleção da Bélgica em janeiro, é o novo técnico do Fenerbahçe, anunciou o clube turco nesta terça-feira (9).

Tedesco chega para substituir o português José Mourinho, que deixou a equipe no final de agosto, após a eliminação no play-off da Liga dos Campeões.

Fora da Champions, o Fenerbahçe está classificado para a Liga Europa e tem como grande objetivo voltar a conquistar o Campeonato Turco, que não vem desde 2014.

Contratado para comandar a seleção belga em fevereiro de 2023, Tedesco não conseguiu bons resultados e acabou demitido em pouco menos de dois anos no cargo. Desde então, estava livre no mercado.

Aos 39 anos, o jovem treinador tem passagens por Schalke 04 (2017-2019), Spartak Moscou (2019-2021) e RB Leipzig (2021-2022).

