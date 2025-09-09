Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Príncipe-herdeiro saudita qualifica ataque israelense no Catar de 'ato criminoso'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2025 12:13

compartilhe

Siga no

O príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, condenou, nesta terça-feira (9), o ataque de Israel contra o Hamas no Catar, que qualificou de "ato criminoso" em um telefonema com o emir catari, xeque Tamim bin Hamad Al Thani.

"Sua Alteza Real o príncipe-herdeiro reafirmou a plena solidariedade do Reino com (...) o Catar e sua condenação do ataque israelense contra o Estado do Catar, que constitui um ato criminoso e uma violação flagrante das leis e normas internacionais", indicou um comunicado publicado pela Agência de Imprensa Saudita.

ds/aya/jsa/hgs/mb/mvv/aa

Tópicos relacionados:

arabia-saudita catar conflito israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay