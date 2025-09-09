Ataque russo deixa pelo menos 21 mortos no leste da Ucrânia

Pelo menos 21 pessoas que aguardavam para receber o pagamento de suas aposentadorias morreram nesta terça-feira (9) em um ataque russo contra uma localidade no leste da Ucrânia, denunciou o presidente Volodimir Zelensky.

"Um ataque aéreo russo brutalmente selvagem com uma bomba aérea sobre o povoado rural de Yarova, na região de Donetsk, matou mais de 20 civis", escreveu Zelensky nas redes sociais.

O bombardeio ocorreu no momento em que os moradores recebiam os pagamentos de suas aposentadorias, acrescentou o chefe de Estado, que instou a comunidade internacional a tomar "medidas fortes" contra a Rússia.

Em sua publicação, Zelensky anexou um vídeo que mostra corpos espalhados pelo chão perto de uma caminhonete do serviço público de correios, muito danificada.

Na Ucrânia, os correios distribuem o pagamento das aposentadorias para mais de dois milhões de pessoas, especialmente em áreas rurais próximas à frente de batalha, onde os serviços públicos e os bancos tiveram que suspender suas atividades.

A distribuição geralmente acontece em grupos na via pública. A passagem do carteiro, que não costuma ser diária, é muito aguardada pela população, segundo correspondentes da AFP.

- "Puro terrorismo" -

O governador regional, Vadim Filashkin, informou "pelo menos 21 mortos" e a mesma quantidade de feridos.

"Não se trata de uma ação militar, mas sim de puro terrorismo", defendeu Filashkin, confirmando que o ataque ocorreu durante os pagamentos.

Uma carteira ficou ferida durante o bombardeio e foi hospitalizada, disse à AFP Maksim Sutkovi, porta-voz do correio público Ukrpochta na região leste de Donetsk.

A aldeia de Yarova está localizada a menos de 10 quilômetros da linha de frente com a Rússia. Quase 1.800 pessoas moravam na localidade antes da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

"O mundo não deve deixar sem uma resposta adequada este tipo de ataque russo. Os russos continuam destruindo vidas, ao mesmo tempo que evitam novas sanções severas", declarou Zelensky, instando os Estados Unidos, a Europa e o G20 a tomarem "medidas fortes".

Após o ataque, o procurador-geral anunciou a abertura de uma investigação por crimes de guerra.

A Rússia avança de forma constante há meses na região industrial de Donetsk, onde ocorrem os confrontos mais intensos contra as forças ucranianas.

Moscou aspira ocupar completamente esta região do leste da Ucrânia, cuja anexação foi reivindicada em 2022.

O comandante-chefe das forças ucranianas, Oleksandr Sirski, afirmou nesta semana que as tropas russas são três vezes mais numerosas que as ucranianas em algumas áreas da frente de batalha, chegando a um número seis vezes superior em outros pontos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou encontrar uma saída para a guerra nas últimas semanas, mas seus esforços tiveram poucos resultados.

O episódio ocorre poucos dias após a Ucrânia sofrer o maior ataque com drones e mísseis desde o início da guerra, que deixou pelo menos cinco mortos e atingiu pela primeira vez a sede do governo em Kiev.

Dezenas de milhares de pessoas perderam suas vidas e milhões foram forçadas a abandonar suas casas no conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

