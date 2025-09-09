França investiga presença de cabeças de porco diante de mesquitas

As autoridades francesas abriram uma investigação depois que cabeças de porco foram encontradas diante de seis mesquitas da região de Paris e denunciaram um ato antimuçulmano "abjeto".

Com entre cinco e seis milhões de fiéis, a França possui a maior comunidade muçulmana da Europa, assim como a principal comunidade judaica do continente.

Segundo a Agência de Direitos Fundamentais da UE, vários países relataram um aumento do "ódio contra os muçulmanos" e do antissemitismo desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023.

"Atacar locais de culto é de uma covardia abissal", afirmou na rede social X o ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, que se declarou "indignado" após a descoberta das cabeças de porco.

O chefe de polícia de Paris, Laurent Nuñez, anunciou a abertura de uma investigação para "encontrar os autores dos atos abjetos".

O reitor da Grande Mesquita de Paris, Chems-eddine Hafiz, denunciou "atos islamofóbicos" que buscam dividir a França e "uma nova e triste etapa no aumento do ódio antimuçulmano".

O porco é um animal considerado impuro pelo islamismo. As cabeças foram encontradas em seis mesquitas de Paris e seus subúrbios, segundo o ministério francês de Luta contra as Discriminações.

