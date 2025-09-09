Assine
Partido que governa o Japão nomeará novo líder e futuro premiê em 4/10

AFP
AFP
Repórter
09/09/2025 07:42

O Partido Liberal Democrata (PLD) do Japão, atualmente no governo, nomeará em 4 de outubro seu novo líder, que previsivelmente assumirá o cargo de primeiro-ministro, depois que Shigeru Ishiba anunciou sua renúncia no domingo.

A legenda conservadora anunciou que, em 22 de setembro, serão convocadas eleições dentro do PLD e que "a contagem de votos acontecerá em 4 de outubro".

Na data, o novo presidente do PLD será nomeado e deve assumir o cargo de primeiro-ministro, já que o partido é a força política mais importante no Parlamento.

Entre os favoritos estão a nacionalista radical Sanae Takaichi, ex-ministra da Segurança Econômica, e o ministro da Agricultura Shinjiro Koizumi, filho do ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi.

O novo presidente do PLD será designado por 295 deputados no Parlamento e outros 295 membros do partido, que enfrenta um forte descontentamento da população devido a vários escândalos. 

Após a eleição, o novo líder do PLD precisará ser aprovado pelas duas Câmaras do Parlamento para se tornar o primeiro-ministro. 

O atual premiê, Shigeru Ishiba, que chegou ao poder há menos de um ano, anunciou no domingo sua renúncia, o que pode mergulhar o país em um novo período de incerteza, em um contexto de inflação crescente e após as tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações nipônicas. 

