Justiça tailandesa ordena que ex-premiê Thaksin cumpra um ano de prisão

O Supremo Tribunal da Tailândia determinou nesta terça-feira (9) que o ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra deve cumprir um ano de prisão, ao argumentar que ele não cumpriu uma condenação por corrupção, já que ele não passou nenhuma noite em sua cela e ficou detido em um hospital.

O político e empresário tailandês de 76 anos continua sendo uma figura central na política do reino, apesar de estar afastado do poder há muitos anos.

Ele assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2001, foi reeleito em 2005 e deposto pelo Exército em 2006, quando partiu para o exílio. No exterior, ele nunca deixou de comentar a política interna e até mesmo de participar da vida do país, afirmam seus críticos.

Thaksin foi condenado a oito anos de prisão por corrupção e abuso de poder após retornar de seu exílio em agosto de 2023.

Dos oito anos de pena, ele passou apenas seis meses detido em um hospital. Ele foi beneficiado por um indulto real que reduziu sua pena a um ano de prisão e foi libertado em fevereiro de 2024 devido à idade.

O político é parte de um clã que define os rumos da política tailandesa, embora sua influência esteja em declínio após a destituição de sua filha, Paetongtarn Shinawatra, como primeira-ministra em agosto.

"Enviá-lo para o hospital não foi correto, o acusado sabe que sua doença não era uma questão urgente e permanecer no hospital não pode ser considerado como uma pena de prisão", declarou um juiz ao ler a sentença.

O tribunal emitiu "uma ordem de prisão" e disse que os funcionários penitenciários de Bangkok seriam responsáveis por seu "traslado".

"Ele entrou na prisão", declarou minutos depois um funcionário do departamento penitenciário que pediu anonimato.

Thaksin chegou ao tribunal com um sorriso e posou para os fotógrafos, ao lado de sua herdeira política, a filha Paetongtarn.

Após o anúncio da decisão, Paetongtarn deixou o tribunal sem o pai, mas disse aos jornalistas que Thaksin estava "com bom ânimo".

tp/jts/tc/an/arm/fp