Internacional

Primeiro-ministro do Nepal renuncia após protestos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2025 06:14

O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, anunciou nesta terça-feira (9) sua renúncia, depois que a repressão aos protestos de segunda-feira - contra as restrições impostas às redes sociais e contra a corrupção - deixou pelo menos 19 mortos. 

"Renunciei ao cargo de primeiro-ministro com efeito a partir de hoje (...) com o objetivo de dar novos passos em direção a uma solução política e à resolução dos problemas", afirmou o primeiro-ministro em uma carta dirigida ao presidente.

Tópicos relacionados:

internet manifestacao nepal politica

