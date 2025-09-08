Líder norte-coreano supervisiona teste de motor para mísseis balísticos

O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou o teste de um motor de combustível sólido desenhado para mísseis balísticos intercontinentais, informou a mídia estatal do país nesta terça-feira (9, data local).

A Administração de Mísseis do país hermético dotado de armas nucleares "realizou outro teste em terra de um motor de combustível sólido de alto empuxo utilizando material composto de fibra de carbono em 8 de setembro", reportou a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA em comunicado.

"O respeitado camarada Kim Jong Un supervisionou o importante teste", afirmou.

Segundo a KCNA, trata-se do "nono teste de propulsão em terra" e "o último do processo de desenvolvimento".

A agência citou Kim dizendo que o novo motor "anuncia uma mudança significativa na expansão e no fortalecimento das forças estratégicas nucleares" da Coreia do Norte.

As imagens difundidas pela mídia estatal mostram Kim observando o clarão provocado pelo aparato com ajuda de binóculos. Outra foto revela o que parece ser fogo na direção horizontal vindo do teste.

A manobra acontece poucos dias depois de Kim retornar à Coreia do Norte de uma viagem a Pequim para assistir a um grande desfile militar que comemorou a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, onde esteve lado a lado com seus colegas chinês e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin, respectivamente.

