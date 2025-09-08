Herdeiros de Murdoch chegam a acordo sobre quem sucederá o bilionário

Depois de enfrentarem-se nos tribunais, os herdeiros de Rupert Murdoch chegaram a um acordo que permitirá a seu filho mais velho, Lachlan Murdoch, controlar os poderosos grupos de mídia do polêmico bilionário depois de sua morte, anunciou o conglomerado em um comunicado.

O acordo resolve o litígio após alguns irmãos contestarem os esforços de Murdoch para estabelecer como sucessor Lachlan, que compartilha da orientação política conservadora de seu pai.

Sob o acordo, Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch e James Murdoch receberão dinheiro proveniente da venda de ações e deixarão de ter participações em qualquer uma das empresas dos grupos News Corporation (Wall Street Journal, New York Post nos Estados Unidos, The Sun no Reino Unido, The Australian) e Fox Corporation (Fox News), segundo um comunicado de imprensa.

O novo acordo estabelece um fideicomisso para substituir o Murdoch Family Trust, que incluía Lachlan e mais três outros irmãos.

A filha mais velha, Prudence, teve pouca participação no negócio familiar, mas James e Elisabeth são conhecidos por serem mais orientados ao centro politicamente.

"Novos fideicomissos serão estabelecidos para benefício de Lachlan Murdoch, Grace Murdoch e Chloe Murdoch", disse um comunicado que apontou Lachlan e suas duas meias-irmãs como "beneficiários remanescentes dos fideicomissos".

Com sua primeira esposa, Patricia Booker, Murdoch teve Prudence. Já Lachlan, Elisabeth e James são filhos de seu segundo casamento, com Anna Maria Torv. Grace e Chloe, por fim, são filhas do magnata com Wendi Deng.

Os conflitos sobre o futuro das propriedades dos Murdoch foram a inspiração para a bem-sucedida série de televisão "Succession".

