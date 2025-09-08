Wall Street fecha em alta, influenciada por perspectiva de corte dos juros

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (8), impulsionada pelas perspectivas de uma redução das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) e à espera de novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos.

O índice Nasdaq fechou em alta de 0,45% e bateu um novo recorde de 21.798,70 pontos. O Dow Jones avançou 0,25% e o S&P 500 subiu 0,21%.

"O mercado se recupera depois das turbulências", enquanto "Wall Street espera com impaciência a redução dos juros pelo Federal Reserve", resumiu, em nota, o analista José Torres, da Interactive Brokers.

Na semana passada, a taxa de desemprego em alta e a diminuição na criação de empregos reforçaram as expectativas de uma política monetária mais flexível por parte da instituição monetária americana, o que poderia impulsionar a economia do país.

"A maioria dos investidores considera que os informes sobre a inflação publicados esta semana" não vão mudar estas perspectivas, disse à AFP Sam Stovall, da consultoria CFRA.

O mercado americano espera a publicação do índice de preços ao produtor (PPI), na quarta-feira, seguida do índice de preços ao consumidor (CPI), na quinta.

O Fed tem dupla missão, que consiste em supervisionar o mercado de trabalho e manter a inflação perto da meta de 2% no longo prazo.

Mesmo que estas cifras não atendam às expectativas, os investidores consideram "que o Fed está decidido a reduzir seus juros em sua reunião de setembro", assinalou Stovall.

"A única pergunta que fica por resolver, levando em conta os próximos informes econômicos (...) é se fará uma, duas ou três reduções este ano", acrescentou o analista.

Por outro lado, após um começo de ano discreto, e em um contexto de incertezas econômicas e comerciais, espera-se que o mercado de ofertas públicas iniciais (IPO) em Nova York volte a ganhar impulso nos próximos dias.

Seis empresas vão entrar em Wall Street esta semana, entre elas a muito aguardada especialista sueca em pagamentos diferidos Klarna e a plataforma Gemini, especializada em criptomoedas, fundada em 2014 pelos irmãos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss.

