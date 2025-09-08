Assine
Alcaraz perderá duelo contra Dinamarca na Copa Davis devido a 'fadiga muscular e mental'

AF
AFP
Repórter
08/09/2025 18:40

O tenista Carlos Alcaraz, número 1 do mundo e que se sagrou campeão do US Open, ficará de fora do duelo da Copa Davis contra a Dinamarca neste fim de semana em Marbella, no sul da Espanha, anunciou a Federação Espanhola de Tênis nesta segunda-feira (8).

De acordo com a Federação Espanhola de Tênis (RFET), Alcaraz, que recuperou a posição de número 1 do mundo nesta segunda, alegou a "fadiga muscular e mental" após derrotar o italiano Jannik Sinner na final de Nova York no domingo. 

Alejandro Davidovich (20º ATP) tampouco vai integrar, devido a "fadiga", o grupo capitaneado por David Ferrer para enfrentar os dinamarqueses no saibro de Marbella, nos dias 13 e 14 de setembro, em busca de uma vaga na Final 8 da Copa Davis.

Jaume Munar (37º), Roberto Carballés (109º), Pablo Carreño (123º), Pedro Martínez (67º) e o campeão de duplas do US Open Marcell Granollers - junto com o argentino Horacio Zeballos - formarão a equipe espanhola.

