Internacional

Trump "não assinou" nem desenhou suposta nota para Epstein, diz Casa Branca

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
08/09/2025 17:45

A Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não assinou nem desenhou uma suposta nota de aniversário de 2003 para o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, divulgada nesta segunda-feira (8) por legisladores democratas.

"Como tenho dito desde o início, está muito claro que o presidente Trump não desenhou essa imagem e não a assinou", declarou a secretária de imprensa Karoline Leavitt no X.

Leavitt acrescentou que a história sobre a nota de teor lascivo era "falsa" e disse que a equipe jurídica de Trump continuará "a perseguir agressivamente a ação judicial" contra o Wall Street Journal, que noticiou originalmente a existência da carta.

aue/jz/mr/am

