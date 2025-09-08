Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Danos à sede do governo da Ucrânia foram provocados por míssil balístico, segundo Kiev

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/09/2025 16:49

compartilhe

Siga no

Os danos registrados na sede do governo da Ucrânia em Kiev durante um ataque russo no domingo foram provocados por um míssil balístico Iskander, anunciou nesta segunda-feira (8) um porta-voz da presidência.

"Pela primeira vez, o inimigo atacou o edifício do governo ucraniano: um golpe com míssil balístico Iskander", escreveu na rede X Andriy Yermak, chefe da administração presidencial ucraniana.

A Rússia, que utiliza com frequência esse tipo de míssil balístico contra a Ucrânia, lançou no domingo sua maior ofensiva de drones e mísseis contra o país desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

A embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katarina Mathernova, visitou a sede do governo e constatou o "enorme buraco" deixado pelo impacto, assim como os restos do míssil.

"Foi somente porque o míssil não conseguiu detonar por completo que todo o edifício não se transformou em ruínas", assegurou.

Segundo Andriy Danyk, chefe do serviço ucraniano de Situações de Emergência, entre 800 e 900 m² foram danificados.

Após o ataque de domingo, que deixou vários mortos e feridos em todo o país, a Ucrânia pediu a seus aliados novas sanções econômicas contra a Rússia, às quais o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se favorável.

bur-led/cls/pc/jvb/am

Tópicos relacionados:

armamento conflito diplomacia russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay