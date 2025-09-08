Assine
Netanyahu pede à população da Cidade de Gaza que saia 'agora'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/09/2025 14:02

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instou os moradores da Cidade de Gaza que deixem a localidade, onde o Exército está intensificando sua ofensiva nesta segunda-feira (8).

"Em dois dias, derrubamos 50 torres terroristas, e este é só o início da intensificação das manobras terrestres na Cidade de Gaza. Digo aos moradores: vocês foram advertidos, saiam agora!", declarou Netanyahu em um vídeo.

glp-jd/cab/pc-jvb/mb/yr/aa

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel palestinos

