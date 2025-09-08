Assine
Ben Yedder assina com clube da segunda divisão turca

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/09/2025 13:27

O atacante francês Wissam Ben Yedder, que tentou retomar a carreira no Irã depois de ser condenado por agressão sexual no ano passado, assinou nesta segunda-feira (8) com o Sakaryaspor, da segunda divisão turca.

O clube não deu detalhes sobre a operação, nem sobre o novo contrato de Ben Yedder.

O ex-jogador da seleção francesa (2018-2022), de 35 anos, ficou sem clube desde que deixou o Monaco, em maio de 2024, até assinar com o iraniano Sepahan SC, em abril deste ano.

Acusado de agressão sexual, ele foi condenado em novembro de 2024 a dois anos de prisão, com suspensão condicional da pena, uma sentença contra a qual recorreu.

Na semana passada, Ben Yedder também foi condenado a pagar uma multa de 90 mil euros (R$ 574 mil na cotação atual) por violência psicológica contra sua esposa, de quem está em processo de divórcio.

