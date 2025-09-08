Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tunísia é a segunda seleção africana classificada para a Copa de 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/09/2025 12:41

compartilhe

Siga no

A Tunísia venceu Guiné Equatorial por 1 a 0 nesta segunda-feira (8), em Malabo, e se tornou a segunda seleção africana classificada para a Copa do Mundo de 2026.

Os tunisianos, que não podem mais ser alcançados no topo do Grupo H das Eliminatórias, venceram fora de casa graças a um gol nos acréscimos de Mohamed Ali ben Romdhane (90'+4).

Com o resultado, a Tunísia se junta ao Marrocos, primeiro país do continente a garantir vaga no Mundial do ano que vem, depois de golear o Níger por 5 a 0 na última sexta-feira.

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, já tem 18 das 48 seleções participantes classificadas.

cyj/pm/mcd/cb

Tópicos relacionados:

2026 fbl mundial tun wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay