Internacional

Bayer Leverkusen anuncia dinamarquês Kasper Hjulmand como novo técnico

08/09/2025 12:35

Uma semana depois de demitir o holandês Erik ten Hag, o Bayer Leverkusen anunciou nesta segunda-feira (8) o dinamarquês Kasper Hjulmand como seu novo técnico.

Hjulmand, de 53 anos, assinou até junho de 2027 e terá a difícil missão de reconstruir o Leverkusen após a saída de vários jogadores que fizeram parte da equipe campeã da Bundesliga e da Copa da Alemanha na temporada 2023/2024.

Uma tarefa para a qual Ten Hag foi contratado em junho, após a saída de Xabi Alonso para o Real Madrid, mas sua permanência no cargo durou apenas três jogos, com uma vitória na primeira fase da Copa da Alemanha e um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas da Bundesliga.

Hjulmand estreará na próxima sexta-feira, contra o Eintracht Frankfurt, uma das três equipes (junto com Colônia a Bayern de Munique) que somaram seis pontos no início do campeonato.

Seu último trabalho foi à frente da seleção da Dinamarca, que comandou de 2020 a 2024, período em que teve como melhor resultado a classificação para a semifinal da Eurocopa 2021.

Esta será a segunda experiência de Hjulmand no futebol da Alemanha, depois de uma passagem entre 2014 e 2015 pelo Mainz, que o demitiu pelos maus resultados depois de 21 rodadas disputadas.

