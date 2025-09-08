Cinco mortos no Líbano em bombardeios israelenses contra posições do Hezbollah

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em bombardeios israelenses no nordeste do Líbano nesta segunda-feira (8), informou o Ministério da Saúde libanês. Os ataques tiveram como alvo posições do Hezbollah, segundo Israel.

"De acordo com um balanço provisório, os ataques aéreos israelenses no Vale do Bekaa e nos arredores de Hermel deixaram cinco mortos e cinco feridos", afirmou o ministério em um comunicado.

Segundo a agência de notícias oficial libanesa NNA, pelo menos sete bombardeios foram registrados no nordeste do país, perto da fronteira com a Síria, nesta segunda-feira.

Enquanto isso, o porta-voz do Exército israelense em língua árabe, Avichay Adraee, disse na rede X que aeronaves israelenses atacaram "várias instalações do Hezbollah, incluindo posições da força Radwan", a unidade de elite do movimento.

Estes são os primeiros bombardeios israelenses desde que o Líbano anunciou na sexta-feira que seu Exército começaria a implementar seu plano para desarmar o movimento pró-iraniano, bastante enfraquecido após uma guerra com Israel.

Apesar do cessar-fogo em vigor desde 27 de novembro de 2024, Israel mantém tropas em cinco postos de fronteira estratégicos no sul do Líbano e frequentemente realiza ataques aéreos contra o Hezbollah.

