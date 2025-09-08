Assine
Internacional

Zagueiro do Athletic Bilbao pega gancho de 10 meses de suspensão por doping

08/09/2025 12:14

O órgão disciplinar da Uefa puniu o zagueiro Yeray Álvarez, do Athletic Bilbao, com dez meses de suspensão por doping, após ser flagrado em exame realizado depois da semifinal da Liga Europa contra o Manchester United.

A análise da amostra do jogador revelou a presença de canrenona, "uma substância proibida tanto dentro como fora de competição na categoria S5", que inclui "diuréticos e agentes de mascaramento da lista de proibições da Wada", a Agência Mundial Antidoping, apontou a Uefa em comunicado publicado nesta segunda-feira (8).

A federação europeia, no entanto, reconhece que "não houve intencionalidade por parte do jogador, considerando comprovado que a ingestão da substância proibida se deu em razão do uso incorreto de um medicamento preventivo contra a queda de cabelo por sua companheira, sem a intenção de se dopar", destacou o Athletic em nota.

A punição passa a contar a partir do dia 2 de junho, já que Yeray Álvarez aceitou de maneira voluntária sua suspensão provisória.

Portanto, ele estará livre para voltar a jogar a partir de 2 de abril de 2026, mas dois meses antes, como contempla o regulamento antidoping da Uefa, ele poderá ser reincorporado aos treinamentos da equipe.

O Athletic Bilbao terminou o último Campeonato Espanhol na quarta colocação e nesta temporada vai disputar a Liga dos Campeões da Europa.

