Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Xi insta Brics a 'resistir a todas as formas de protecionismo'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/09/2025 12:12

compartilhe

Siga no

O presidente chinês, Xi Jinping, instou o bloco do Brics, formado por 11 países, a "resistir a todas as formas de protecionismo" em uma cúpula por videoconferência realizada nesta segunda-feira (8). 

"Devemos defender o sistema comercial multilateral com a Organização Mundial do Comércio como núcleo e resistir a todas as formas de protecionismo", afirmou em seu discurso ao grupo, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita e Indonésia. 

"Independentemente de como a situação internacional mude, devemos permanecer firmes na promoção da construção de uma economia global aberta, compartilhando oportunidades e obtendo resultados benéficos para todos através da abertura", acrescentou Xi. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou esta reunião virtual para debater a defesa do multilateralismo.

bur-mtp/jhb/hgs/mb/jc/aa

Tópicos relacionados:

brasil brics china cupula diplomacia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay