Internacional

Secretário-geral da ONU 'condena com firmeza' ataque 'terrorista' em Jerusalém

AF
AFP
08/09/2025 11:56

O secretário-geral da ONU, António Guterres, "condenou com firmeza" o ataque "terrorista" em que dois palestinos abriram fogo nesta segunda-feira (8) em uma estação de ônibus em Jerusalém Oriental, matando seis pessoas, disse seu porta-voz em um comunicado.

Guterres, que é frequentemente criticado por Israel, que o declarou persona non grata no ano passado, também transmitiu "suas sinceras condolências" às famílias das vítimas, disse o porta-voz Stephane Dujarric.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel onu palestinos

