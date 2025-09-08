Nova obra de Banksy aparece em Londres após detenções de manifestantes pró-palestinos

Uma nova obra do artista de rua Banksy apareceu nesta segunda-feira (8) em um tribunal de Londres, com a imagem de um juiz ameaçador com seu martelo diante de um manifestante no chão, dois dias após a detenção de quase 900 pessoas durante um protesto em apoio ao grupo proscrito Palestine Action.

A pintura apareceu na manhã desta segunda-feira em uma das fachadas dos Royal Courts of Justice (Tribunais Reais de Justiça), em Londres, mais um elemento do debate sobre liberdade de expressão no Reino Unido, retomado com a recente detenção de um criador de séries.

Banksy, cuja identidade é um mistério, reivindicou a autoria ao publicar uma foto em sua conta no Instagram.

Rapidamente ocultado por cercas e vigiado por agentes de segurança, o grafite mostra um juiz, com a tradicional toga e peruca, levantando seu martelo sobre um manifestante deitado, de costas, cuja faixa em branco está manchada de sangue.

Quase 900 pessoas foram detidas no sábado em Londres durante um protesto em apoio ao grupo Palestine Action, proscrito desde o final de julho com base na lei antiterrorista.

O governo britânico baniu o Palestine Action com base na lei antiterrorista de 2000, depois que vários membros do grupo invadiram uma base da Força Aérea Britânica e provocaram danos avaliados em 10 milhões de dólares (cerca de R$ 54 milhões na cotação atual).

No total, mais de 1.600 pessoas foram detidas desde julho e 138 foram acusadas de apoiar ou incitar o apoio a uma "organização terrorista".

As quase 200 pessoas devem ser julgadas e a maioria enfrenta penas de até seis meses de prisão.

A 'Defend Our Juries' (Defender Nossos Júris), a organização por trás das manifestações, afirmou que a nova obra de Banksy retrata "a brutalidade do Estado contra os manifestantes que se opõem à proibição do Palestine Action".

No Reino Unido, o debate sobre liberdade de expressão também ganhou força após a detenção, em 1º de setembro, do criador de séries irlandês Graham Linehan por ter divulgado mensagens contra pessoas transgênero nas redes sociais.

Banksy é famoso por suas pinturas ou grafites, nas ruas de diferentes partes do mundo, com mensagens políticas e provocadoras.

