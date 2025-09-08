Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Morre o maestro alemão Christoph von Dohnanyi

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/09/2025 10:50

compartilhe

Siga no

O maestro alemão Christoph von Dohnanyi, considerado um dos grandes nomes de sua geração, morreu aos 95 anos, anunciou nesta segunda-feira(8) a rádio estatal NDR. 

Christoph von Dohnanyi faleceu em Munique "a poucos dias de completar 96 anos", informou a NDR. 

Hendrik Lünenborg, diretor-geral da rádio, mencionou uma "grande perda" e prestou homenagem a "uma das figuras mais importantes da música internacional". 

Nascido em Berlim, Christoph von Dohnanyi era neto do compositor e maestro húngaro Ernst von Dohnanyi. Seu pai, seu tio e vários familiares fizeram parte da resistência contra o nazismo. 

É conhecido principalmente por ter conduzido durante quase 20 anos a Orquestra de Cleveland, nos Estados Unidos, de 1984 a 2002. 

Também foi maestro convidado em várias grandes óperas europeias em Viena, Londres, Paris e Zurique, assim como no Festival de Salzburgo. 

Além disso, conduziu a Ópera Estatal de Hamburgo entre 1978 e 1982, e atuou como diretor musical da Ópera de Frankfurt.

fec-alf/pyv/meb/mb/jc

Tópicos relacionados:

alemanha historia musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay