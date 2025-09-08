Terra natal de Giorgio Armani celebra funeral do estilista de maneira íntima

O funeral privado do estilista italiano Giorgio Armani, que faleceu na quinta-feira aos 91 anos, acontece nesta segunda-feira (8) em um vilarejo no norte da Itália, onde o gigante da moda cresceu.

A cerimônia, com a presença de apenas 60 pessoas, terá início às 15h30 (10h30 em Brasília) na igreja de San Martino, na localidade medieval de Rivalta, ao sul de Milão, informou a imprensa local.

O grupo Armani insistiu que o evento será estritamente privado.

Armani, dono de um império de luxo avaliado em bilhões de euros, faleceu na quinta-feira, 4 de setembro, aos 91 anos.

Ao longo do fim de semana, quase 15.000 pessoas se despediram do estilista na capela ardente aberta na sede do grupo Armani em Milão, informou um de seus porta-vozes à AFP.

Em Rivalta, os arredores da igreja de San Martino foram isolados "por razões de segurança e para garantir a confidencialidade do funeral", informou a associação local responsável pelos castelos na região.

Os restos mortais de Armani serão enterrados na capela da família nesta localidade, onde já descansam sua mãe Maria, seu pai Ugo e seu irmão Sergio.

No entanto, não estava claro se Armani seria enterrado nesta segunda-feira, já que uma fonte local disse à AFP que ele poderia ser cremado em outro lugar.

O estilista nasceu em 1934 em Piacenza, a alguns quilômetros de Rivalta, em uma família modesta de origem armênia.

Embora tenha desenvolvido a maior parte de sua carreira em Milão, visitava com frequência Rivalta, onde o restaurante local, a Antica Locanda del Falco, guarda boas lembranças de suas visitas, incluindo as degustações de seu prato de tortelli.

str-jra/ar/sag/an/dd