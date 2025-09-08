Exportações da China para EUA caem 11,8% entre julho e agosto com disputa comercial

As exportações chinesas para os Estados Unidos registraram queda de 11,8% em agosto na comparação com julho, segundo dados oficiais publicados nesta segunda-feira (8), no momento em que as duas maiores economias do planeta vivem uma instável trégua comercial após meses de fricções devido às tarifas.

O país asiático enviou no mês passado mercadorias no valor de 31,6 bilhões de dólares (171 bilhões de reais) para o território dos Estados Unidos, abaixo dos 35,8 bilhões de julho (193 bilhões de reais), informou a Alfândega chinesa.

A tendência de queda persiste: em junho, Pequim registrou exportações de 38,2 bilhões de dólares (206 bilhões de reais) para seu rival e maior parceiro comercial.

As exportações da China para os Estados Unidos registraram em agosto uma queda de 33,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo os dados oficiais.

As tensões entre Pequim e Washington aumentaram este ano, em particular desde abril, quando ambos implementaram tarifas elevadas sobre os produtos da outra nação.

Em um determinado momento, as tarifas recíprocas atingiram taxas de três dígitos, o que provocou o colapso das cadeias de fornecimento, já que muitos importadores suspenderam as compras para aguardar uma solução.

Desde então, os dois países alcançaram um acordo para reduzir as tensões e baixaram temporariamente as tarifas para 30% por parte dos Estados Unidos e 10% por parte da China.

Em agosto, adiaram a ameaça de reimpor as tarifas mais elevadas por outros 90 dias, até 10 de novembro.

Apesar do cenário, as exportações totais da China aumentaram 4,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior em agosto, segundo os dados oficiais.

O crescimento das exportações, no entanto, ficou abaixo da previsão da agência econômica Bloomberg, de 5,5%.

As importações registraram no mesmo mês um crescimento em ritmo anual de 1,3%, inferior aos 3,4% previstos.

