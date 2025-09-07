Assine
Trump diz não estar 'feliz' após maior bombardeio russo à Ucrânia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/09/2025 21:19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (7) que não está "feliz", depois que a Rússia lançou seu maior bombardeio aéreo contra a Ucrânia, no qual quatro pessoas morreram e escritórios governamentais em Kiev acabaram em chamas. 

"Não estou feliz. Não estou feliz com toda a situação", disse Trump aos jornalistas quando foi questionado sobre o ataque, e acrescentou: "Não estou entusiasmado com o que está acontecendo ali."

