Os dez últimos campeões do US Open

07/09/2025 19:26

O tenista espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Jannik Sinner neste domingo (7) com parciais de 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4 e se sagrou campeão do US Open pela segunda vez em sua carreira. 

Abaixo, os dez últimos vencedores do torneio disputado em Flushing Meadows, em Nova York, o último de Grand Slam da temporada.

2025: Carlos Alcaraz (ESP)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Carlos Alcaraz (ESP)

2021: Daniil Medvedev (RUS)

2020: Dominic Thiem (AUT)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2018: Novak Djokovic (SRB)

2017: Rafael Nadal (ESP)

2016: Stan Wawrinka (SUI)

- Tenistas com mais títulos na história do US Open:

1. Richard Sears (EUA) 7 (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887)

 . William Larned (EUA) 7 (1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911)

 . Bill Tilden (EUA) 7 (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929)

4. Jimmy Connors (EUA) 5 (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)

 . Pete Sampras (EUA) 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

 . Roger Federer (SUI) 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

7. Rafael Nadal (ESP) 4 (2010, 2013, 2017, 2019)

 . Novak Djokovic (SRB) 4 (2011, 2015, 2018, 2023)

 . John McEnroe (EUA) 4 (1979, 1980, 1981, 1984)

