Alemanha sofre mas vence Irlanda do Norte (3-1) nas Eliminatórias para Copa de 2026

A Alemanha derrotou a Irlanda do Norte por 3 a 1 neste domingo (7), em Colônia, em sua segunda partida das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, três dias após a surpreendente derrota por 2 a 0 diante da Eslováquia em Bratislava.

Com esses três primeiros pontos em sua curta campanha nas Eliminatórias, a Alemanha alcançou a adversária da noite, que havia vencido o Luxemburgo (3-1) fora de casa na quinta-feira.

Mas permanece três pontos atrás da Eslováquia, que neste domingo garantiu um valioso triunfo por 1 a 0 como visitante sobre a seleção luxemburguesa com um gol na reta final.

Somente o primeiro colocado do grupo se classifica diretamente para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho).

Se não conseguirem, os alemães terão que passar pela repescagem, que será disputada em março.

Graças aos gols de Serge Gnabry (7'), Nadiem Amiri (69') e Florian Wirtz (72'), os jogadores comandados pelo técnico Julian Nagelsmann conseguiram acertar o rumo após o fiasco de Bratislava.

Mas voltaram a mostrar sinais preocupantes de fragilidade defensiva, como no gol de empate de Isaac Price em um escanteio (34').

A Alemanha continuará sua campanha nas Eliminatórias em um mês, quando recebe o Luxemburgo em Sinnsheim no dia 10 de outubro, e em seguida viaja para um jogo difícil contra a Irlanda do Norte em Belfast, três dias depois.

