Trump é vaiado brevemente por espectadores na final do US Open

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/09/2025 17:36

O presidente americano, Donald Trump, foi alvo, neste domingo (7), de vaias breves de espectadores na final do US Open de tênis entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, constatou um jornalista da AFP. 

Quando Alcaraz tinha acabado de vencer o primeiro set por 6-2, o rosto do presidente americano apareceu nos telões da quadra central de Nova York, provocando uma série de vaias e alguns aplausos.

A final deste torneio de Grand Slam, o último da temporada, começou com mais de meia hora de atraso devido às medidas de segurança adicionais para o público, aplicadas pela presença de Trump.

A partida, prevista para começar às 14h locais (15h de Brasília), acabou se iniciando às 14h48, quando a quadra central de Nova York estava ocupada por cerca de três quartos de sua capacidade.

Em um dia chuvoso em Nova York, as medidas de segurança foram sensivelmente reforçadas neste domingo, em comparação com os 14 dias anteriores do evento.

dga/gbv/mr/mvv/rpr

Tópicos relacionados:

2025 atp eua final tenis usopen

